وزير الخارجية الأمريكي يعلن تقديم واشنطن مساهمة لإعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستعمل على تجنيد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بغزة و"سنقدم مساهمة منا أيضا سنعلنها لاحقا اليوم".وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، بأنه ينبغي التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة، والبدء في إعادة الإعمار.وأشار بلينكن إلى أن "واشنطن تدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ويجب البناء على اتفاق وقف إطلاق النار"، لافتاً إلى أننا "ملتزمون بأمن إسرائيل ونعمل على إعادة بناء العلاقة مع الفلسطينيين".وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن مهمته في المنطقة هي العمل على خفض التوتر، متابعاً: "علينا مضاعفة الجهود لتحقيق السلام وتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين"