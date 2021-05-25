نائب مصري يؤكد على دعم جهود الدولة المصرية للشعب الفلسطيني



وطالب السفير اللوح المجتمع الدولي بالحذر حذو مبادرة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة، والوقوف بجانب مصر في مجهوداتها لتطوير الدولة الفلسطينية.



وأوضح دياب أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ في حصر خسائر العدوان الغاشم لبدء عملية التطوير والإصلاح للدولة الفلسطينية.



ومن جانبه وجه المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشكر إلى سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، على دعوته لزيارة السفارة الفلسطينية بالقاهرة، منوها إلى أهمية تضافر جهود الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني.



ووجه شكري التعازي في للشعب الفلسطيني ودعا إلى الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء فلسطين الذين قضوا نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.



وأضاف شكري أنه يحمل في زيارته لسفارة فلسطين بالقاهرة اليوم، رسالة حب ودعم من البرلمان المصري والشعب المصري الي الشعب الفلسطيني، ولدينا استعداد للتعاون فورا لمساندة الدولة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.



وأكد شكري على أهمية مشاركة الشركات المصرية ذات الخبرات الطويلة والكبيرة في مجال إعادة البناء والتنمية العمرانية لدعم الشعب الفلسطيني.



وقدم شكري في نهاية زيارته درعا من غرفة التطوير العقاري تكريما للسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح على مجهوداته في دعم وتنمية العلاقات المصرية الفلسطينية.















رام الله - دنيا الوطنرحب سفير دولة فلسطين بالقاهرة/ دياب اللوح، بزيارة المهندس/ طارق شكري؛ وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، لمقر السفارة الفلسطينية في القاهرة صباح أمس، معرباً عن سعادته البالغة لجهود الدولة المصرية حكومة وشعبا في دعم قضية الشعب الفلسطيني.وقال السفير دياب اللوح، إن مصر لعبت دورا هاماً وحيوياً في تحقيق الدعم والاستقرار للدولة الفلسطينية، حيث كان لمصر الدور الرئيسي في وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات العاجلة والطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني.وناقش دياب مع النائب/ طارق شكري خلال زيارته الخطوات التى يجب تنفيذها حاليا للبدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي لدعم الدولة الفلسطينية