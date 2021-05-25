شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 91 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، خلال الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

ولفتت أوقاف القدس إلى أن المستوطنين نفذوا عملية الاقتحام لباحات الأقصى برفقة ضباط من مخابرات الاحتلال، وتحت حماية مشددة من قوات خاصة تابعة للاحتلال.

 وبيّنت الأوقاف أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية بدءا من باب المغاربة، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتواصل قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية المشددة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، ورقابة مشددة عليهم وتوقيفهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية واستجوابهم، فيما انتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وفي طرقاته خاصة على طول مسار الاقتحامات.

واستأنفت المجموعات الاستيطانية اقتحاماتها مطلع هذا الأسبوع، بعد قرابة 3 أسابيع من وقف الاقتحامات عقب مواجهات 28 رمضان وما تلاها من رد للمقاومة، والانتفاضة الشعبية التي شهدتها فلسطين التاريخية.

وقررت حكومة الاحتلال منع المستوطنين من اقتحام المسجد قبل 3 أسابيع، بعد تصدي المرابطين لاقتحام ضخم في 28 من شهر رمضان الماضي، ونصرة المقاومة في غزة للقدس والمسجد الأقصى.

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