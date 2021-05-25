شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين ويقتلعون أشجارا بالخليل

مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين ويقتلعون أشجارا بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، على منازل المواطنين في واد الحصين والريحية في الخليل، واقتلعوا 35 شجرة زيتون، ومزروعات صيفية.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على منازل عائلة اسعيفان في منطقة واد الحصين شمال شرق الخليل، وعائلة محمد عيسى أبو الحلاوة في قرية الريحية القريبة من مستوطنة "حاجاي" جنوبا بالضرب.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين اقتلعوا 35 شجرة زيتون، ومزروعات صيفية على مساحة دونمين في ذات المكان.

وتأتي هذه الانتهاكات على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، التي تكتفي بتوفير الحماية للمستوطنين المدججين بالسلاح.

ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين في مناطق متفرقة بمدن وقرى الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، داهمت القوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، والظاهرية، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي.

وعملت قوات الاحتلال على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة حركة مرورهم الى اعمالهم.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق مستغلة الانشغال بفيروس كورونا.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

غزة: هيئة المعابر تنوه بخصوص عمل مكتب التسجيل للسفر عبر معبر رفح

غزة: هيئة المعابر تنوه بخصوص عمل مكتب التسجيل للسفر عبر معبر رفح

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

الاحتلال يواصل غرس بؤره الاستيطانية في خاصرة جبل صبيح

الاحتلال يواصل غرس بؤره الاستيطانية في خاصرة جبل صبيح

مجدلاني: علينا تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة التداعيات الاجتماعية للعدوان على غزة

مجدلاني: علينا تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة التداعيات الاجتماعية للعدوان على غزة

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

نتنياهو: إذا خرقت حماس الهدوء ردنا سيكون قوياً جداً

نتنياهو: إذا خرقت حماس الهدوء ردنا سيكون قوياً جداً

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بالقدس ورام الله ستعجل بتفجير بركان الغضب مرة أخرى

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بالقدس ورام الله ستعجل بتفجير بركان الغضب مرة أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث منشآت صناعية غرب نابلس

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

داعياً لشد الرحال إليه.. مفتي القدس يحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم الأقصى

مجدلاني: علينا تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة التداعيات الاجتماعية للعدوان على غزة

مجدلاني: علينا تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة التداعيات الاجتماعية للعدوان على غزة

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بالقدس ورام الله ستعجل بتفجير بركان الغضب مرة أخرى

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بالقدس ورام الله ستعجل بتفجير بركان الغضب مرة أخرى

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب حقوق غير -المدني والعسكري عن إبريل

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب حقوق غير -المدني والعسكري عن إبريل

نائب مصري يؤكد على دعم جهود الدولة المصرية للشعب الفلسطيني

نائب مصري يؤكد على دعم جهود الدولة المصرية للشعب الفلسطيني

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الكشف عن ظروف اعتقال الشابين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود الأردنية الفلسطينية

الكشف عن ظروف اعتقال الشابين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود الأردنية الفلسطينية

منوعات

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: هل تنبأ سمير غانم بموعد وفاته؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف عن لقطات خاصة وجريئة من حياتها

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد: فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء بسبب إسماعيل ياسين

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور &#34;ختيارة&#34;

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور "ختيارة"

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

عربي

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات