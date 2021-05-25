طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء 26 مايو الجاري.





وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء (26 مايو)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.





كما طالبت المسافرين التواجد غداً الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.













رام الله - دنيا الوطن