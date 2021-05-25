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شؤون فلسطينية

قطاع غزة: خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 1341 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 448 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما أعلنت الوزارة في موجز تقريرها اليومي الخاص الحالة الوبائية، تعافي 390 حالة جديدة من المصابين بالفيروس، فيما قالت إن هناك خمس حالات وفاة، خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 107442 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2356 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 104077 حالة.

كما وصل إجمالي الوفيات 1009 حالات وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 124 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 120400 جرعة، وهي تكفي لـ 60200 شخص، فيما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 38841 شخصاً.

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