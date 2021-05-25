جنين: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً و"مستعربون" يختطفون آخر

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيراً محررا، من بلدة كفر ذان غرب جنين، فيما اختطفت قوات خاصة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون" آخر، من بلدة جبع جنوبا.وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عهد فؤاد كمنجي، عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه في بلدة كفر ذان.وأشار سمور، إلى أن قوات الاحتلال تلاحق الأسير كمنجي منذ أسابيع لاعتقاله، حيث داهمت منزل ذويه عدة مرات، ونكلت بعائلته، واحتجزت والده، وأشقاءه في معسكر سالم، للضغط عليه لتسليم نفسه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يذكر أن الأسير كمنجي أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل شهرين، بعد أن أمضى 3 سنوات ونصف، وهو شقيق الأسير أيهم كمنجي، الذي يقضي حكمًا بالمؤبد منذ العام 2006.وفي سياق متصل، اختطف مستعربون بحماية قوات الاحتلال الأسير المحرر عمار ابراهيم شلاش حمور، خلال دهم منزله في بلدة جبع جنوب جنين.