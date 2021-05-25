غانتس يعلن اعتبار شركتي صرافة في غزة منظمتين "إرهابيتين"

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عن اعتبار شركتي صرافة في غزة، منظمتين "إرهابيتين".





ووفق ما نقل موقع (القناة السابعة)، فإن الشركتين اللتين لم يذكر اسمهما، متورطتان بتحويل أموال لحركة حماس، وفق زعم غانتس.





وكان غانتس وقع أمس الاثنين، على خمسة أوامر بحجز ومصادرة معدات "مزدوجة الاستخدام" جرى بحسب الاشتباه محاولة تهريبها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في الأيام التي سبقت العملية العسكرية، في القطاع ويُزعم أنها كانت مخصصة لخط إنتاج الذراع العسكري للحركة.

كما وقع وزير الجيش، على أمر بمصادرة ذهب تفوق قيمته مليون شيكل تمت محاولة تهريبه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، زعم جهود حماس لتمويل أنشطة عسكرية في الضفة.





رام الله - دنيا الوطن