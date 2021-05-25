(كورونا) بالعالم: نحو 9000 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية





وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 167 مليونا ونحو 997 ألف إصابة، تعافى منهم 149 مليونا وما يقارب من 429 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، 442 ألفا و883 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,882 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (3,498 وفاة)، والبرازيل (841 وفاة)، وكولومبيا (483 وفاة)، والأرجنتين (417 وفاة)، وأميركا (325 وفاة).



وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (195,815 إصابة)، والبرازيل (37,563 إصابة)، والأرجنتين (22,651 إصابة)، وأميركا (19,866 إصابة)، وكولومبيا (16,977 إصابة).



وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة اصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدا، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.



وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (604,416 وفاة)، والبرازيل (450,026 وفاة)، والهند (307,249 وفاة)، والمكسيك (221,695 وفاة)، وبريطانيا (127,724 وفاة).



وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,922,937 إصابة)، والهند (26,948,874 إصابة)، والبرازيل (16,121,136 إصابة)، وفرنسا (5,605,895 إصابة)، وتركيا (5,194,010 إصابات).



رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 488 ألف وفاة.