شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الشهر الماضي

"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الغربية خلال شهر نيسان/إبريل الماضي، مقارنه بالشهر الذي سبقه.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء بأن ، في تقرير له أعده بهذا الخصوص، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أسعار تكاليف المباني السكنية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.89%، مقارنة بالشهر الذي سبقه. إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 110.26، مقارنة بـ 109.29 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.51%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.

 كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا نسبته 0.86%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 109.84 مقارنة بـ 108.89 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.42%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.10%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا نسبته 1.52% خلال شهر نيسان، مقارنة بشهر آذار، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 110.26 مقارنة بـ 108.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 2.41%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقد سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.35% مقارنة بشهر آذار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.92 (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.57%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.15%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.83%، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 119.09، مقارنة بـ 118.11 خلال شهر آذار (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.00%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 112.60، مقارنة بـ 110.39 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.35%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 122.03، مقارنة بـ 121.61 خلال شهر آذار (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر نيسان، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.19 مقارنة بـ 109.23 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

أخبار ذات صلة

جنين: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً و&#34;مستعربون&#34; يختطفون آخر

جنين: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً و"مستعربون" يختطفون آخر

غانتس يعلن اعتبار شركتي صرافة في غزة منظمتين &#34;إرهابيتين&#34;

غانتس يعلن اعتبار شركتي صرافة في غزة منظمتين "إرهابيتين"

500 ديمقراطي يوقعون رسالة تحث بايدن على محاسبة إسرائيل وحماية الفلسطينيين

500 ديمقراطي يوقعون رسالة تحث بايدن على محاسبة إسرائيل وحماية الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعتقل مرشح &#34;القدس موعدنا&#34; ياسر بدرساوي

قوات الاحتلال تعتقل مرشح "القدس موعدنا" ياسر بدرساوي

حنا عيسى يناشد الطاقات الوطنية بتحمل مسؤولياتهم القانونية

حنا عيسى يناشد الطاقات الوطنية بتحمل مسؤولياتهم القانونية

حماس ترد على تقارير من بيلاروسيا بشأن علاقتها بتحويل مسار طائرة ركاب

حماس ترد على تقارير من بيلاروسيا بشأن علاقتها بتحويل مسار طائرة ركاب

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً و&#34;مستعربون&#34; يختطفون آخر

جنين: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً و"مستعربون" يختطفون آخر

قوات الاحتلال تعتقل مرشح &#34;القدس موعدنا&#34; ياسر بدرساوي

قوات الاحتلال تعتقل مرشح "القدس موعدنا" ياسر بدرساوي

حنا عيسى يناشد الطاقات الوطنية بتحمل مسؤولياتهم القانونية

حنا عيسى يناشد الطاقات الوطنية بتحمل مسؤولياتهم القانونية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الشهر الماضي

"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الشهر الماضي

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

الصحة بغزة تعلن حصيلة جديدة لعدد الشهداء والإصابات جراء العدوان على القطاع

الصحة بغزة تعلن حصيلة جديدة لعدد الشهداء والإصابات جراء العدوان على القطاع

بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي

بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي

&#34;الأزهر الشريف&#34; يسيَر قافلة مساعدات لقطاع غزة

"الأزهر الشريف" يسيَر قافلة مساعدات لقطاع غزة

منوعات

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

شاهد كيف حولت ياسمين عبد العزيز نفسها إلى رجل

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

بعد رحيله.. شاهد كيف كرَّم هاني رمزي سمير غانم

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

سمية الخشاب تصدم بجمهورها حول قرارها الأخير.. ما هو؟

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور &#34;ختيارة&#34;

شاهد: مايا دياب تثير الجدل برقصها العفوي.. والجمهور "ختيارة"

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بهذه الصورة.. و يصفها بالمفضلة لديه

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

شاهد: الظهور الأول لرحمة رياض مع خطيبها يثير جدل الجمهور

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم هذا الفنان المصري.. تعرف عليه

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

عربي

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع