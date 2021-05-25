"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنارتفعت أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الغربية خلال شهر نيسان/إبريل الماضي، مقارنه بالشهر الذي سبقه.وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء بأن ، في تقرير له أعده بهذا الخصوص، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أسعار تكاليف المباني السكنية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.89%، مقارنة بالشهر الذي سبقه. إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 110.26، مقارنة بـ 109.29 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.51%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا نسبته 0.86%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 109.84 مقارنة بـ 108.89 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.42%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.10%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا نسبته 1.52% خلال شهر نيسان، مقارنة بشهر آذار، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 110.26 مقارنة بـ 108.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 2.41%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر الذي سبقه.وقد سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.35% مقارنة بشهر آذار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.92 (شهر الأساس كانون أول 2008=100).وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.57%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.15%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.كما سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.83%، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 119.09، مقارنة بـ 118.11 خلال شهر آذار (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.00%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 112.60، مقارنة بـ 110.39 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.35%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 122.03، مقارنة بـ 121.61 خلال شهر آذار (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر نيسان، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.19 مقارنة بـ 109.23 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).