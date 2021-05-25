السودان: إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي ببعض أجزاء ولاية البحر الأحمر

رام الله - دنيا الوطنقال بيان حكومي ووسائل إعلام رسمية، إن السودان أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في بعض أجزاء ولاية البحر الأحمر، بعد أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.ولم يذكر البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية أي تفاصيل عن الاشتباكات أو الخسائر البشرية.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مسؤول طبي محلي قوله إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وذكر التقرير أن الاشتباكات اندلعت في بعض المناطق بمدينة بورتسودان.وولاية البحر الأحمر بشرق السودان لها تاريخ من الاشتباكات الدامية بين قبيلتي البني عامر والنوبة، حتى بعد أن وقع شيوخ من القبيلتين على اتفاق سلام لوقف العنف في عام 2019.