حماس ترد على تقارير من بيلاروسيا بشأن علاقتها بتحويل مسار طائرة ركاب

رام الله - دنيا الوطنردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على تقارير من جمهورية بلا روسيا، بشأن علاقتها بتحويل مسار طائرة ركاب.وقالت الحركة على لسان نائب رئيسها بالخارج، موسى أبو مرزوق: "اتهامات وزارة النقل البيلاروسية لا أساس لها من الصحّة، كما أنها كاذبة وسخيفة".وأضافت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نؤكد أن معركة حركة حماس منذ تأسيسها هي مع الاحتلال الإسرائيلي حصراً".وكانت بيلاروسيا ألقت باللوم على حركة حماس، في تحويل مسار طائرة ركاب، واعتقال معارض كان على متنها.ويوم الأحد، دفعت بيلاروسيا بطائرة مقاتلة وأطلقت ما تبين أنه إنذار كاذب بوجود قنبلة وذلك لإجبار طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط، ثم اعتقلت صحفيا معارضا كان على متنها، مما فجر إدانات من أوروبا والولايات المتحدة.وبررت سلطات بيلاروسيا، أمس الاثنين، تحويل مسار الطائرة، بتلقيها تهديدا عبر رسالة إلكترونية منسوبة إلى حركة "حماس"، وفق ما نقلت (العين) الإخبارية.وتلا مدير النقل الجوي في وزارة النقل البيلاروسية، أرتيم سيكورسكي، ما قال إنه ترجمة إلى الروسية لرسالة بالإنجليزية، جاء فيها: "نحن، جنود حماس، نطالب بأن توقف إسرائيل إطلاق النار على قطاع غزة. نطالب بأن يكف الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإسرائيل"، وفق ما نقلته "فرانس برس".وتابعت الرسالة "إذا لم تتم تلبية مطالبنا، فإن قنبلة ستنفجر (على متن طائرة راين اير) فوق فيلنيوس"، وهي مدينة تاريحية في ليتوانيا.