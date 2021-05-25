دولي

في مستهل جولته بالمنطقة.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

في مستهل جولته بالمنطقة.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
بلينكن في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنيكن، إلى إسرائيل، في مستهل جولة شرق أوسطية، في مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسيجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين ومسؤولين آخرين، فيما سيتوجه لاحقاً إلى رام الله والقاهرة وعمان.

إلى ذلك تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وشكره على دور القاهرة في التوسط بين إسرائيل وحماس.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض ان الزعيمين بحثا سبل إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة الاعمار وتقديم العون للسكان دون حركة حماس.

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