إسرائيل: لبيد وليبرمان يتوصلان لاتفاق حول تشكيل ائتلاف حكومي





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فانه بموجب هذا الاتفاق سيتولى ليبرمان منصب وزير المالية، كما ستسند إلى

الى الحزب حقيبتان أخريان لم يفصح عنهما.





وتم الاتفاق أيضا على الخطوط العريضة للائتلاف، ومنها إنشاء مشاريع وطنية مثل مستشفيات ومطارات وخطوط سكك حديدية إضافية ومشاريع أخرى، كما اتفق الحزبان على ضمان الدخل للمسنين بنسبة 70% من الحد الأدنى للأجور.





وفي غضون ذلك، أبلغ رئيس (أمل جديد)، غدعون ساعر رئيس (هناك مستقبل)، يائير لبيد، بأنه لن ينضم إلى حكومة لا تضم حزب (يامينا).



وأفادت (القناة 11)، أن ساعر يعارض بشدة حكومة تستند إلى (القائمة المشتركة) غير أنه مستعد للجلوس مع القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.



وتعمل الكتل المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على دفع مشروع قانون قدما الأسبوع المقبل، ينص على حل (كنيست) إذا ما تبين أنه لا امل في تأليف الحكومة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن (هناك مستقبل)، و(إسرائيل بيتنا) عن التوصل إلى اتفاق بينهما حول تشكيل ائتلاف حكومي.