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أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى  من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

يوم الجمعة 2021/05/28 يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 30-20 30-20 بيت لحم 28-18 30-20 30-20
رام الله والبيرة 27-17 29-19 29-19 طولكرم 28-20 31-20 31-20
نابلس 29-18 31-21 31-21 قلقيلية 28-20 31-20 31-20
جنين 31-20 33-21 33-21 سلفيت 28-18 30-20 30-20
طوباس 32-21 34-22 34-22 روابي 29-18 31-21 31-21
الخليل 27-17 29-19 29-19 غزه 27-21 29-21 29-21
أريحا 35-24 38-26 38-26 خانيونس 27-21 29-21 29-21
الأغوار الشمالية 33-22 36-24 36-24 رفح 28-20 30-20 30-20

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