دولي

الولايات المتحدة: انخفاض أعداد إصابات (كورونا) عند أدنى مستوى خلال نحو عام

الولايات المتحدة: انخفاض أعداد إصابات (كورونا) عند أدنى مستوى خلال نحو عام
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أدنى حصيلة إصابات جديدة بـ(كورونا) خلال نحو عام تقريبا، حيث انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بنسبة بلغت 26 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ووفقا لتحليل أجرته وكالة "رويترز" لبيانات الولايات والمقاطعات الأمريكية، فإن أعداد الإصابات بالفيروس وصلت إلى ما دون 180 ألفا بقليل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار النحليل إلى أن معدلات الوفيات بسبب (كورونا) انخفضت بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى 3969 وفاة خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو، وهي أدنى حصيلة للوفيات خلال أسبوع منذ مارس 2020.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 39 في المئة من سكان البلاد تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس بجرعتيه حتى أمس الأحد، في حين تلقى 49 في المئة جرعة واحدة على الأقل.

أخبار ذات صلة

ترتيبات لعقد قمة روسية أميركية في بلد أوروبي

ترتيبات لعقد قمة روسية أميركية في بلد أوروبي

روحاني: لا خيار أمام أمريكا إلا رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي

روحاني: لا خيار أمام أمريكا إلا رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي

المنتدى الأوروبي الإسلامي يدعو لمعاقبة نتنياهو في محكمة لاهاي

المنتدى الأوروبي الإسلامي يدعو لمعاقبة نتنياهو في محكمة لاهاي

بدون بينت.. لابيد يستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل انتهاء المهلة

بدون بينت.. لابيد يستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل انتهاء المهلة

لأول مرة منذ الانقلاب.. زعيمة ميانمار المخلوعة تحضر جلسة المحكمة

لأول مرة منذ الانقلاب.. زعيمة ميانمار المخلوعة تحضر جلسة المحكمة

جمعية إسرائيلية: طلبات الدعم النفسي تضاعفت خلال حرب غزة

جمعية إسرائيلية: طلبات الدعم النفسي تضاعفت خلال حرب غزة

بنغلاديش تحذف كلمة &#34;باستثناء إسرائيل&#34; من جواز السفر

بنغلاديش تحذف كلمة "باستثناء إسرائيل" من جواز السفر

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و479 ألف وفاة

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و479 ألف وفاة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي

بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي

&#34;الأزهر الشريف&#34; يسيَر قافلة مساعدات لقطاع غزة

"الأزهر الشريف" يسيَر قافلة مساعدات لقطاع غزة

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع