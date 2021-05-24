شؤون فلسطينية

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إغلاق الاحتلال معابر قطاع غزة عقوبة جماعية، ويفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية، ويمنع وصول المستلزمات الحياتية والإمدادات الغذائية والدوائية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 24 5-2021 أن إغلاق المعابر (كرم أبو سالم وبيت حانون/ ايرز) مُخالف لكل الاتفاقات الموقعة وخرقاً فاضحاًة للقانون الدولي، ومن شأنه إعاقة عملية إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن معبر كرم أبو سالم وهو شريان الحياة الاقتصادي لغزة مُغلق منذ 16 يوماً على التوالي، ما قلص عمل محطة توليد الكهرباء الرئيسية، وفاقم أزمة وصول الوقود للمحطة، وبالتالي قلص بشكل كبير قدرتها على إيصال الكهرباء للمنازل والمرافق الحيوية، حيث أصبحت مدة الوصل لا تتخطى الـ ٤ ساعات.

وأضاف الخضري " الخطر كبير على قطاع الإنتاج الحيواني بسبب النقص الخطير في الأعلاف ما يهدد هذا القطاع الحيوي بالفناء.

واعتبر الخضري هذه الإجراءات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في وقت غاية في الصعوبة والحساسية حيث العدوان وما نتج عنه من خسائر فادحة وصلت وفق تقديرات أولية مئات ملايين الدولارات كخسائر مباشرة عن استهداف المباني السكنية والأبراج والبنى التحتية والمصانع والقطاعات الزراعية والصحية والتعليمية.

وشدد على ضرورة تكاتف كل الجهود لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بفتح كامل للمعابر، وعدم إعاقة مرور أي من مستلزمات استمرار الحياة واعادة الاعمار .

وقال الخضري " المناشدات الدولية خاصة من الأمم المتحدة التي انطلقت من غزة عبرت بشكل واضح عن المأساة الانسانية التي يعيشها القطاع والحاجة الماسة لاستمرار الإمدادات الغذائية والطبية، والعمل الجاد لفتح المعابر دون قيود".

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