الصحة بغزة تعلن حصيلة جديدة لعدد الشهداء والإصابات جراء العدوان على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، حصيلة جديدة لعدد الشهداء والاصابات بين المواطنين الفلسطينيين، جراء العدوان الأخير على القطاع.وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن عدد الشهداء وصل الى 253 شهيداً، منهم 66 طفلاً، 39 سيدة، و17 مسناً، فيما وصل عدد الإصابات الى 1948، بجراح مختلفة.ويشار إلى أنه تم في وقت سابق من اليوم انتشال جثامين أربعة شهداء، من داخل نفق صوفا شرقي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بالإضافة الى استشهاد المواطن أسامة أشرف أبو ريدة، متأثرا بإصابته جراء العدوان الإسرائيلي.