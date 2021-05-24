شؤون فلسطينية

بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي

بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
هاتف أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، نظيره التونسي، راشد الغنوشي، حيث اطلعه على تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ودعا بحر، الغنوشي لزيارة قطاع غزة للاطلاع بنفسه على آثار العدوان عن كثب، وما خلفه من شهداء وجرحى وإبادة عائلات بأكملها، علاوة عن الخسائر في كافة القطاعات.

وأشاد بحر بموقف تونس رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً من العدوان الغاشم الذي نفذه الاحتلال بحق غزة وأهلها، مشيراً إلى أن وقوف تونس مع الشعب الفلسطيني عامة وأهالي قطاع غزة خاصة له عظيم الأثر الطيب على نفوس أبناء شعبنا.

وثمن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إقرار البرلمان التونسي الاستعجال في عرض مقترح قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال، تمهيداً للمصادقة عليه، وذلك نزولاً عند رغبة كل التونسيين بلا استثناء بضرورة تجريم التطبيع مع المحتل الاسرائيلي.

من جهته؛ هنأ الغنوشي الشعب الفلسطيني بالنصر على الاحتلال، وافشال مخططاته في كل الأرض الفلسطينية خاصة في القدس، مؤكداً أن تونس ستبقى وفية لفلسطين وداعمة لها.

وأكد رئيس البرلمان التونسي على واجب نصرة الشعب الفلسطيني بكل السبل والطرق الممكنة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يدافع عن الأمة العربية والإسلامية كلها، ويحفظ كرامتها ومقدساتها.

وشدد الغنوشي على ضرورة أن تجريم التطبيع في كل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، وعزل الاحتلال ومحاسبته على ما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني خاصة والإنسانية جمعاء.

أخبار ذات صلة

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

الصحة بغزة تعلن حصيلة جديدة لعدد الشهداء والإصابات جراء العدوان على القطاع

الصحة بغزة تعلن حصيلة جديدة لعدد الشهداء والإصابات جراء العدوان على القطاع

&#34;الأزهر الشريف&#34; يسيَر قافلة مساعدات لقطاع غزة

"الأزهر الشريف" يسيَر قافلة مساعدات لقطاع غزة

غداً.. سلطات الاحتلال تقرر فتح (كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد لستة أميال

غداً.. سلطات الاحتلال تقرر فتح (كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد لستة أميال

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

الاحتلال يعتدي على شبان بالشيخ جراح ويعتقل أحدهم ويقتحم خيمة الصمود بسلوان

الاحتلال يعتدي على شبان بالشيخ جراح ويعتقل أحدهم ويقتحم خيمة الصمود بسلوان

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

نابلس: الأشغال الشاقة لخمس سنوات لمدانين بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية

نابلس: الأشغال الشاقة لخمس سنوات لمدانين بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

الخضري: إغلاق معابر غزة يفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويمنع وصول المستلزمات الحياتية

بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي

بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي

&#34;الأزهر الشريف&#34; يسيَر قافلة مساعدات لقطاع غزة

"الأزهر الشريف" يسيَر قافلة مساعدات لقطاع غزة

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع