بحر يدعو رئيس البرلمان التونسي لزيارة قطاع غزة للاطلاع على أثار العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنهاتف أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، نظيره التونسي، راشد الغنوشي، حيث اطلعه على تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.ودعا بحر، الغنوشي لزيارة قطاع غزة للاطلاع بنفسه على آثار العدوان عن كثب، وما خلفه من شهداء وجرحى وإبادة عائلات بأكملها، علاوة عن الخسائر في كافة القطاعات.وأشاد بحر بموقف تونس رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً من العدوان الغاشم الذي نفذه الاحتلال بحق غزة وأهلها، مشيراً إلى أن وقوف تونس مع الشعب الفلسطيني عامة وأهالي قطاع غزة خاصة له عظيم الأثر الطيب على نفوس أبناء شعبنا.وثمن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إقرار البرلمان التونسي الاستعجال في عرض مقترح قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال، تمهيداً للمصادقة عليه، وذلك نزولاً عند رغبة كل التونسيين بلا استثناء بضرورة تجريم التطبيع مع المحتل الاسرائيلي.من جهته؛ هنأ الغنوشي الشعب الفلسطيني بالنصر على الاحتلال، وافشال مخططاته في كل الأرض الفلسطينية خاصة في القدس، مؤكداً أن تونس ستبقى وفية لفلسطين وداعمة لها.وأكد رئيس البرلمان التونسي على واجب نصرة الشعب الفلسطيني بكل السبل والطرق الممكنة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يدافع عن الأمة العربية والإسلامية كلها، ويحفظ كرامتها ومقدساتها.وشدد الغنوشي على ضرورة أن تجريم التطبيع في كل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، وعزل الاحتلال ومحاسبته على ما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني خاصة والإنسانية جمعاء.