غداً.. سلطات الاحتلال تقرر فتح (كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد لستة أميال

رام الله - دنيا الوطنأفاد امير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن غداً الثلاثاء، سيتم فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي قطاع غزة؛ لإدخال المواد التموينية إلى قطاع غزة.في السياق، أفاد الموقع، أنه تقرر توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، عند الساعة السادسة من صباح غدٍ الثلاثاء، ولمسافة ستة أميال بحرية.بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "لأول مرة منذ انتهاء العملية العسكرية في قطاع غزة، سيتم توسيع مساحة الصيد، وإدخال المساعدات الإنسانية".وكان بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد في مقابلة عبر إذاعة الجيش، أمس الأحد، أنه سيتم ادخال المواد الأساسية فقط الى قطاع غزة، حتى يتم إعادة الجنود الاسرى من القطاع، ولن يتم توسيع مساحة الصيد.يشار إلى أن غال بيرغر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، قد قال أمس: "يبدو أن زيارة السفير القطري، محمد العمادي، لغزة، المقررة يوم الأربعاء، سيتم تأجيلها، بسبب توجهات إسرائيلية لتغيير طريقة تحول الأموال القطرية للقطاع، بعد المعركة الأخيرة".وأضاف: "دارت نقاشات حول الموضوع في الأيام الأخيرة على المستوى السياسي، من أجل دراسة الآليات المناسبة، وغداً سيكون هناك نقاش حول الموضوع مع بيني غانتس، ومثلها مع نتنياهو".