عاجل

  • (واللا): تقرر فتح مساحة الصيد في قطاع غزة غدا الساعة 6 صباحا لمسافة 6 أميال بحرية

  • اعلام الاحتلال: سيتم فتح معبر كرم أبو سالم غداً لإدخال مواد تموينية إلى قطاع غزة

شؤون فلسطينية

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

رفع المشاركون فيها العَلم الفلسطيني إلى جانب العلم اليمني، والشعارات المتضامنة مع القضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته بحق فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات، كما تم إحراق العلمين الإسرائيلي والأمريكي.

وهتف المشاركون ضد إسرائيل وأمريكا، مؤكدين أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية للأمة وأن التنازل عنها أو المتاجرة والمزايدة بها ليس في قاموس الأحرار من أبناء الأمة.

واستنكروا جرائم القتل والتدمير والتهجير التي يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة غزة والقدس المحتلة والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك في إساءة وإهانة للأمة كل الأمة.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن العدو الإسرائيلي اعتدى على المسجد الأقصى والقدس، وأن على الشعوب العربية والإسلامية واجب الوقوف إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية في تصديها لهذه الاعتداءات.

وأوضح: حاضرون للتحرك بأموالنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وكل التبرعات ستصل مباشرة إلى الفصائل الفلسطينية، معبرا عن شكره للحضور المبارك الذي أوصل رسالته بأن القدس اليوم أقرب.

ثم حيا ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اليمن خالد خليفة  صمود أهلنا في القدس وغزة والضفة والمناطق المحتلة عام 1948.

وأضاف بأن صراع الشعب الفلسطيني مع المشروع الصهيوني متصل الحلقات، والمقاومة اليوم تشكل أحد أضلاعه الرئيسية.

وأكد بيان صدر عن المسيرة أن معركة سيف القدس هي معركة الأمة جمعاء، وجميع المسلمين مدعوون لخوض المعركة بكل الوسائل الممكنة.

وبعث البيان لفصائل المقاومة في غزة كل التحية والإجلال لشجاعة موقفهم التاريخي نصرة للقدس والأقصى.

وأشار إلى أن اشتعال الضفة والمناطق المحتلة دليل عملي على إرادة فلسطينية صادقة نحو التحرر الشامل ورفض كيان الاحتلال.

وقال بيان المسيرة إن زمن سيطرة العدو على القدس والأقصى قد ولى، وثمن استمرار اعتداءاته سيكون كبيرا.

ولفت إلى أن دوي صواريخ المقاومة في تل أبيب والمناطق المحتلة وشلل كيان العدو هو من تباشير تحقيق وعد النصر.




أخبار ذات صلة

غداً.. سلطات الاحتلال تقرر فتح (كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد لستة أميال

غداً.. سلطات الاحتلال تقرر فتح (كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد لستة أميال

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

الاحتلال يعتدي على شبان بالشيخ جراح ويعتقل أحدهم ويقتحم خيمة الصمود بسلوان

الاحتلال يعتدي على شبان بالشيخ جراح ويعتقل أحدهم ويقتحم خيمة الصمود بسلوان

نابلس: الأشغال الشاقة لخمس سنوات لمدانين بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية

نابلس: الأشغال الشاقة لخمس سنوات لمدانين بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية

استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

الناطق باسم حركة حماس يوضح تفاصيل اللقاءات مع الوفد المصري

الناطق باسم حركة حماس يوضح تفاصيل اللقاءات مع الوفد المصري

كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

قيادي بحماس: ما استخدم بالمعركة شيء بسيط مما أعدته المقاومة.. وسنعوض من فقد بيته

قيادي بحماس: ما استخدم بالمعركة شيء بسيط مما أعدته المقاومة.. وسنعوض من فقد بيته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد استمرار فعاليات المقاومة الشعبية

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

حماس تعقب على حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

حماس تعقب على حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

برلمانية بولندية: ما يحدث بغزة مأساة إنسانية تستوجب التدخل وجلب السلام للمنطقة

برلمانية بولندية: ما يحدث بغزة مأساة إنسانية تستوجب التدخل وجلب السلام للمنطقة

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية الأردني: نريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتم اتصال بين المملكة وحماس

وزير الخارجية الأردني: نريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتم اتصال بين المملكة وحماس

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل