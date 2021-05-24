نابلس: الأشغال الشاقة لخمس سنوات لمدانين بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي أمجد عرفات حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ق) والمتهم الثاني ( م، ب) عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية، خلافاً لأحكام المادة (1/1) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .