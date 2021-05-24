استشهاد شاب من خزاعة شرق خانيونس متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية مساء اليوم الاثنين، استشهاد الشاب أسامة أشرف أبو ريدة (23 عاما) من سكان بلدة خزاعة شرق خانيونس متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي وقت سابق، اليوم، استشهد المواطن محمود عمار أبو جراد، من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة متأثراً بجروح أصيب بها في الحادي عشر من أيار/ مايو الماضي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.وكانت طواقم الإنقاذ والاسعاف في خانيونس، جنوب قطاع غزة، انتشلت مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 4 شبان من شرق المدينة قضوا في منطقة الفخاري شرق المدينة.وبانتشال جثامين الشهداء الأربعة واستشهاد أسامة أبو ريدة، ترتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما إلى 253 شهيدا.