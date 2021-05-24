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شؤون فلسطينية

الناطق باسم حركة حماس يوضح تفاصيل اللقاءات مع الوفد المصري

الناطق باسم حركة حماس يوضح تفاصيل اللقاءات مع الوفد المصري
رام الله - دنيا الوطن
أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، أن زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، تأتي في إطار الدور المصري الفاعل في كثير من القضايا المهمة التي تخص القضية الفلسطينية الوطنية.

وقال قاسم في تصريح له، مساء اليوم الاثنين: "هذه الزيارة استمرار لدور الأشقاء في مصر في تثبيت التهدئة، ووضع آليات إعمار قطاع غزة"، بحسب وكالة (الرأي). 

وأكد الناطق باسم حماس، أن هذه اللقاءات مع الوفد الأمني المصري، تضمنت بحث سبل منع تغول الاحتلال الصهيوني على شعبنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

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