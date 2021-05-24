كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر تعليمات للجيش، بأن يكون على أهبة الاستعداد التام، للرد على أي تدهور أمني واسع في قطاع غزة.وأشار الموقع، إلى أن كوخافي أصدر كذلك تعليماته لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، لتسريع وتيرة إنتاج أهداف جديدة في قطاع غزة.وقال الموقع: "يأتي ذلك في أعقاب معارضة حركة حماس، لاتفاق تهدئة وفق قواعد جديدة، فيما يتعلق بتحويل الأموال وفتح المعابر الحدودية".