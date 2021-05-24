فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال
قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية بأن محاولات تشويه الصورة المشرقة لوحدة شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده ، و روح الفداء و التحدي التي تجلت في معركة القدس و جمعت الشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي و أن ( الردكالية ) التطرف و العصبية الحزبية تحكمها قواعد الجهل أو الخيانة أياً كان مصدرها و من أي جهة كانت.
و أكد عبيد على أن ما ميّز هذه المواجهة المفتوحة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه هي حالة الوحدة والتلاحم الوطني الذي جمع فلسطين التاريخية و الشتات على قلب رجل واحد الأمر الذي ينبغي البناء عليه في مواجهة الاستحقاقات القادمة و رفع الغطاء التنظيمي و الوطني عن كل الأصوات النشاز و دعاة الفرقة و الشحناء و البغضاء و محاسبة كل مروجي الفتن.
ودعا جمال عبيد إلى إحترام الرموز الدينية و الوطنية لما تمثل من قيم و موروثات تاريخية و قيمية و أخلاقية تمثل للجميع خطوط حمراء و أن أي تجاوز في هذا الإطار يتطلب المحاسبة الفورية و العاجلة.
وفي ذات السياق شدد عبيد بأن ما يجري من أحداث و تفاعلات علي كل المستويات يشكل فرصة حقيقية كبيرة يمكن البناء عليها نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة و إنهاء الانقسام و تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الكل الوطني لنتصدي معاً و سوياً للتحديات الكبرى التي تتهدد مشروعنا الوطني برمته.
وحيا جمال عبيد عوائل الشهداء و الجرحى و النازحين و أصحاب المنازل المدمرة و جماهير شعبنا المنتفضة في القدس و الضفة و غزة و الداخل الفلسطيني و الشتات على صمودهم و ثباتهم و بما شكلوه من حاضنة حقيقية للثورة و المقاومة طوال سنوات الصراع الممتدة.
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