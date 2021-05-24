فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن
قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية بأن محاولات تشويه الصورة المشرقة لوحدة شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده ، و روح الفداء و التحدي التي تجلت في معركة القدس و جمعت الشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي و أن ( الردكالية ) التطرف و العصبية الحزبية تحكمها قواعد الجهل أو الخيانة أياً كان مصدرها و من أي جهة كانت.

و أكد عبيد على أن ما ميّز هذه المواجهة المفتوحة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه هي حالة الوحدة والتلاحم الوطني الذي جمع فلسطين التاريخية و الشتات على قلب رجل واحد الأمر الذي ينبغي البناء عليه في مواجهة الاستحقاقات القادمة و رفع الغطاء التنظيمي و الوطني عن كل الأصوات النشاز و دعاة الفرقة و الشحناء و البغضاء و محاسبة كل مروجي الفتن.

ودعا جمال عبيد إلى إحترام الرموز الدينية و الوطنية لما تمثل من قيم و موروثات تاريخية و قيمية و أخلاقية تمثل للجميع خطوط حمراء و أن أي تجاوز في هذا الإطار يتطلب المحاسبة الفورية و العاجلة.

وفي ذات السياق شدد عبيد بأن ما يجري من أحداث و تفاعلات علي كل المستويات يشكل فرصة حقيقية كبيرة يمكن البناء عليها نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة و إنهاء الانقسام و تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الكل الوطني لنتصدي معاً و سوياً للتحديات الكبرى التي تتهدد مشروعنا الوطني برمته.

وحيا جمال عبيد عوائل الشهداء و الجرحى و النازحين و أصحاب المنازل المدمرة و جماهير شعبنا المنتفضة في القدس و الضفة و غزة و الداخل الفلسطيني و الشتات على صمودهم و ثباتهم و بما شكلوه من حاضنة حقيقية للثورة و المقاومة طوال سنوات الصراع الممتدة.

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