عاجل

  • كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

  • المزيني: ما استخدم بالمعركة شيء بسيط مما أعدته المقاومة.. سنعوض كل من فقد بيته

شؤون فلسطينية

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت رابطة العالم الإسلامي الإعلان عن موقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل من دون شروط لوقف الأعمال الحربية في غزة والقدس وغيرها.  وتحث الرابطة الآن على بذل الجهود الفورية لمعالجة تظلمات الشعب الفلسطيني القديمة العهد.

تؤمن رابطة العالم الإسلامي، التي يقع مقرها في مدينة مكة المكرمة وتمثل مصالح 1.8 مليار مسلم في العالم، أن الحفاظ على قدسية حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء يجب أن يكون في المقام الأول.  لقد قُتل الكثير من الأبرياء في أعمال العنف الأخيرة هذه.

وتؤكد الرابطة على الطبيعة السلمية للإسلام الحقيقي المعتدل، وتلاحظ أن المسلمين والمسيحيين واليهود يتشاركون التراث الإبراهيمي المشترك.  تعتبر جميع دياناتنا مبادئ التعايش المتناغم والسلمي مقدسة.  نحن بحاجة إلى التركيز على هذه القيم.  لا يمكن للعنف أن يكون الحل ولن يكون أبدًا.

تطالب رابطة العالم الإسلامي بشكل متزامن السلطات بالحفاظ على قدسية الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس وأماكن أخرى، وتجنب أي عمليات إخلاء أو أعمال استفزازية أخرى ضد الفلسطينيين من شأنها أن تؤدي فقط إلى إعادة إشعال الأزمة.

من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يضع القادة مصالح شعوبهم فوق كل اعتبار.  نحن بحاجة إلى أن تتحد جميع الأطراف معًا لإعادة ترسيخ المبادئ الأساسية للسلام والتعايش والتفاهم من خلال الحوار والتفاعل.  فقط من خلال هذه المشاركة، التي تتم بحسن نية، يمكننا فهم وتحديد الأرضية المشتركة والقيم المشتركة التي ستسمح للجميع بالتمتع بسلام وأمن عادل وشامل، مع فرصة الازدهار.

كبشر، هناك ما يوحدنا أكثر بكثير مما يفرقنا.  وعلى أبناء إبراهيم أن يكونوا شركاء في الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب، وأن يرفضوا أولئك الذين يرون حتمية صدام الحضارات.

هذا هو السبب في أن رابطة العالم الإسلامي تدعو إلى سلام عادل وشامل يؤسس لدولة قابلة للحياة للشعب الفلسطيني، باستخدام مبادرة السلام العربية كأساس للتسوية.  لن يضمن اتفاق كهذا حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فحسب، بل سيعزز أيضًا سلامًا مستدامًا وأمنًا جماعيًا في المنطقة.

أخبار ذات صلة

كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

قيادي بحماس: ما استخدم بالمعركة شيء بسيط مما أعدته المقاومة.. وسنعوض من فقد بيته

قيادي بحماس: ما استخدم بالمعركة شيء بسيط مما أعدته المقاومة.. وسنعوض من فقد بيته

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

بينها رام الله والقدس.. بلينكن يزور أربع مدن لتثبيت وقف إطلاق النار

بينها رام الله والقدس.. بلينكن يزور أربع مدن لتثبيت وقف إطلاق النار

الحكومة: وفد طبي يضم عدداً من الأخصائيين يتوجه لغزة خلال 24 ساعة

الحكومة: وفد طبي يضم عدداً من الأخصائيين يتوجه لغزة خلال 24 ساعة

القسام للاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد وما خفي أعظم

القسام للاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد وما خفي أعظم

حماس تعقب على حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

حماس تعقب على حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

إصابة طفل برصاص مستوطن غرب رام الله

إصابة طفل برصاص مستوطن غرب رام الله

أبو مويس يشكر المجلس الأعلى للجامعات المصرية على موقفه الداعم لطلبة فلسطين

أبو مويس يشكر المجلس الأعلى للجامعات المصرية على موقفه الداعم لطلبة فلسطين

وزير إسرائيلي يهدد باغتيال السنوار حال تجدد اطلاق الصواريخ من غزة

وزير إسرائيلي يهدد باغتيال السنوار حال تجدد اطلاق الصواريخ من غزة

الرئيس عباس: مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني ملتزمة بالشرعية الدولية

الرئيس عباس: مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني ملتزمة بالشرعية الدولية

الخارجية ترحب بتصريحات بلينكن وتطالب بتحويلها الى أفعال

الخارجية ترحب بتصريحات بلينكن وتطالب بتحويلها الى أفعال

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية الأردني: نريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتم اتصال بين المملكة وحماس

وزير الخارجية الأردني: نريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتم اتصال بين المملكة وحماس

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل