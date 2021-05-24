إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عشرات العمال بمحاذاة الجدار عند الفتحات بالقرب من رمانة وزبدة، وأصيب العاملان مجدي حسن عمارنة من زبدة، وأحمد عبد الجبار صلاح برضوض وجروح أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال وتم نقلهما الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عاملان من قريتي كفردان وزبدة بمحافظة جنين، برضوض، مساء اليوم الاثنين، أثناء مطاردتهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عودتهما من عملهما عبر بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضي قريتي رمانة وزبدة جنوب وغرب جنين .