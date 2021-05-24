عاجل

  • كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

  • المزيني: ما استخدم بالمعركة شيء بسيط مما أعدته المقاومة.. سنعوض كل من فقد بيته

شؤون فلسطينية

بينها رام الله والقدس.. بلينكن يزور أربع مدن لتثبيت وقف إطلاق النار

بينها رام الله والقدس.. بلينكن يزور أربع مدن لتثبيت وقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، اليوم الاثنين، عزمه القيام بزيارة إلى المنطقة، لدعم جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه على (تويتر): "بناء على طلب الرئيس بايدن ، أسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمّان للقاء الأطراف لدعم جهودها في ترسيخ وقف إطلاق النار"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "لقد انخرطت الولايات المتحدة في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف التوترات".

وأكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية سيغادر يوم الاثنين متوجها إلى الشرق الأوسط للاجتماع مع زعماء إسرائيليين وفلسطينيين في ظل وقف لإطلاق النار أعقب أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الخارجية إن زيارة بلينكن للمدن الأربعة ستمتد من الاثنين إلى الخميس.

وسيتوجه بلينكن أولا إلى القدس حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.

وسيلتقي في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد إشتية ومسؤولين كبار آخرين من السلطة الفلسطينية. 

كما سيتوجه  بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري. 

ويختتم  رحلته بالتوقف في عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،  ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

أخبار ذات صلة

كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

كوخافي يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد التام لأي تدهور واسع بغزة

قيادي بحماس: ما استخدم بالمعركة شيء بسيط مما أعدته المقاومة.. وسنعوض من فقد بيته

قيادي بحماس: ما استخدم بالمعركة شيء بسيط مما أعدته المقاومة.. وسنعوض من فقد بيته

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

الحكومة: وفد طبي يضم عدداً من الأخصائيين يتوجه لغزة خلال 24 ساعة

الحكومة: وفد طبي يضم عدداً من الأخصائيين يتوجه لغزة خلال 24 ساعة

القسام للاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد وما خفي أعظم

القسام للاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد وما خفي أعظم

حماس تعقب على حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

حماس تعقب على حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

فتح: محاولات تشويه الصورة التي جمعت شعبنا لا تخدم سوى الاحتلال

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

رابطة العالم الإسلامي ترحب بوقف إطلاق النار وتحث على العمل لمعالجة التظلمات الفلسطينية

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

إصابة عامليْن برضوض أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال جنوب جنين

إصابة طفل برصاص مستوطن غرب رام الله

إصابة طفل برصاص مستوطن غرب رام الله

أبو مويس يشكر المجلس الأعلى للجامعات المصرية على موقفه الداعم لطلبة فلسطين

أبو مويس يشكر المجلس الأعلى للجامعات المصرية على موقفه الداعم لطلبة فلسطين

وزير إسرائيلي يهدد باغتيال السنوار حال تجدد اطلاق الصواريخ من غزة

وزير إسرائيلي يهدد باغتيال السنوار حال تجدد اطلاق الصواريخ من غزة

الرئيس عباس: مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني ملتزمة بالشرعية الدولية

الرئيس عباس: مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني ملتزمة بالشرعية الدولية

الخارجية ترحب بتصريحات بلينكن وتطالب بتحويلها الى أفعال

الخارجية ترحب بتصريحات بلينكن وتطالب بتحويلها الى أفعال

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

دولة عربية تحصد مركزاً متقدماً في مضمار الدبابات

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية الأردني: نريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتم اتصال بين المملكة وحماس

وزير الخارجية الأردني: نريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتم اتصال بين المملكة وحماس

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل