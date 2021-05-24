القسام للاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد وما خفي أعظم

رام الله - دنيا الوطنقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "لقد لبينا نداء القدس، وضربنا العدو بصواريخنا في القدس وتل أبيب، وما خفي في أعظم".وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له، خلال حفل تأبين شهداء العدوان الإسرائيلي بغزة، مساء اليوم الاثنين: "أوفينا بالعودة لما قلنا إن عدتم عدنا، وثبتنا معادلة القصف بالقصف والدم بالدم والهدم بالهدم".وتابع بقوله: "نقول للعدو بوضوح إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد"، لافتا إلى أن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر ولن نسمح للاحتلال بتجاوزه.ووجه أبو عبيدة، التحية والسلام للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، الذين انخرطوا في معركة سيف القدس وأربكوا حسابات العدو.