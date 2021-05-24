حماس تعقب على حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل والقدس والضفة الغربية، لن تفلح في إخماد ثورتهن الذي سيواصل دفاعه عن حقه في البقاء فوق أرضه، ومواجهة مخططات الاحتلال في الترحيل والتهجير في القدس والمدن العربية في الداخل المحتل.وقالت الحركة في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين: "إننا كشعب فلسطيني من البحر إلى النهر نواجه السياسة الاستعمارية والعقلية العنصرية نفسها التي تحملها حكومة الاحتلال بطرد السكان من منازلهم والاستيلاء عليها بقوة السلاح أو تحت حجة قانون أملاك الغائبين الذي يشرعن لما يسمى بالصندوق القومي بوضع اليد على المنازل في الداخل المحتل وطرد أصحابها".وأضافت: "إن ثورة أبناء شعبنا في الداخل، هي ثورة على سياسة تهويد القدس والأقصى التي تمارسها حكومة الاحتلال، وعملية التهويد والتهجير التي تقوم بها للمدن العربية، من أجل السيطرة على الأحياء العربية".وتوجهت الحركة، بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والقدس والضفة وغزة، الذين يخوضون معركة البقاء كتفا بكتف، مؤكدة أن هذا المشروع العنصري الاستيطاني الذي جاء يحمل رواية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، سيفشل، فاليوم العالم يرى أن هذه الأرض لها جنود يحملون همها ويدافعون عنها ويحفظون هويتها.ودعت الدول والشعوب الشقيقة والصديقة كافة الداعمة لحقوق شعبنا إلى مواصلة حراكها الداعم للقضية الفلسطينية، فهذه القضية هي أقدم قضية تحرر في العالم، وقد آن الأوان لينال شعبنا حقوقه كاملة في وطن كامل السيادة مستقل.