بعد العدوان الاخير.. العثور على جثامين أربعة شهداء داخل نفق شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الأقصى) الفضائية، بأنه تم العثور، مساء اليوم الاثنين، على جثامين أربعة شهداء داخل نفق صوفا شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.وأشارت القناة، إلى أنه بذلك تنتهي عمليات البحث عن المفقودين شرق خانيونس.وأٍسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي، خلال معركة (سيف القدس) في قطاع غزة، عن استشهاد ما يقارب 250 مواطناً، واصابة 1900 آخرين، وتدمير 1800 وحدة سكنية بشكل كلي.واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الأهداف، شملت المدنيين الفلسطينيين، ومنازلهم، والأبراج التي تضم المكاتب الصحفية والشركات الإعلامية، بالإضافة الى المقرات الأمنية.في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وبئر السبع، واسديروت وعسقلان واسدود، أسفر عنها مقتل العشرات بين الإسرائيليين، وأضرار بمنازلهم.