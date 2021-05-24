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بري: من يمتلك عزيمة غزة والمقدسيين وأبناء الشيخ جراح هم منتصرون لا محالة

بري: من يمتلك عزيمة غزة والمقدسيين وأبناء الشيخ جراح هم منتصرون لا محالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الجغرافيا الفلسطينية باتت بحجم الكون، وأن من يمتلك عزيمة كعزيمة غزة والمقدسيين وثباتا كثبات أبناء حي الشيخ جراح، هم منتصرون لا محالة، وان الحلم الفلسطيني بالعودة والتحرير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بات قاب قوسين أو أدنى.

كلام بري جاء في كلمة له بمناسبة يوم المقاومة، حيث قال: "ولأن النصر بالنصر يفخر، التحية ايضا اليوم موصولة الى المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس... الظاهرين على الحق القاهرين للأعداء... للإخوة الفلسطينيين، أحفاد عز الدين القسام، والشيخ أمين الحسيني، واخوة ابي عمار، ورفاق أبو علي مصطفى، وتلاميذ شيخ المجاهدين أحمد ياسين، وبواسل فتحي الشقاقي، واشبال فارس عودة، والشهود على شهادة محمد الدرة، ومحمد ابو خضير، وآخر الاطفال الشهداء محمد كيوان"، بحسب الكالة الفلسطينية الرسمية.

ووجه بري التحية للمئة ألف شهيد من شهداء المقاومة والانتفاضة الفلسطينية وللأحد عشر ألف كوكب من المعتقلين الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا بري في ختام كلمته الى اليقظة والتنبه لما جرى صبيحة هذا اليوم من إقدام وانتقام لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيي 48 في اللد وحيفا وغيرهما.

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