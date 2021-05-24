وزير إسرائيلي يهدد باغتيال السنوار حال تجدد اطلاق الصواريخ من غزة



وفي السياق، أكد كاتس، أن إعادة تأهيل واسعة ومساعدات لقطاع غزة ستكون مشروطة بعودة الأسرى الإسرائيليين، المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار غولدين وأورون شاؤول وأفرا منغيستو وهشام السيد.



رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت احرونوت)، عن يسرائيل كاتس، وزير المالية الإسرائيلي، أن أي صاروخ سيتم اطلاقهم من قطاع غزة، سيكون مقابله رأس السنوار.وهدد كاتس، باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، حال تجد اطلاق الصواريخ من قبل حركة حماس أو الفصائل الأخر، حتى لو كان الصاروخ بفعل البرق.