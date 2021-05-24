الخارجية الأمريكية: جهودنا تنصب الأن على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الجهود الامريكية تنصب الآن على إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العملية ستكون من خلال الأمم المتحدة.وأشار المسؤول، في تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيركز بلقاءاته على أهمية صمود وقف النار وإيجاد سبل لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين.وقال: "عملنا بلا كلل مع كل شركائنا في المنطقة بمن فيهم الإسرائيليون والفلسطينيون"، مضيفا: "من المبكر دعوة الأطراف إلى واشنطن لإحياء عملية السلام".وحول الدور المصري، أكد المسؤول الأمريكي، أن جمهورية مصر العربية، لها دور كبير في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مثمنا الدور المصري والأردني والقطري في وقف العنف.