شؤون فلسطينية

"الشعبيّة": حملة الاعتقالات الواسعة بأراضي عام 48 سياسة انتقامية فاشلة

"الشعبيّة": حملة الاعتقالات الواسعة بأراضي عام 48 سياسة انتقامية فاشلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ شن الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء شعبنا في أراضي عام 48، خاصة في مدينة اللد خطوة انتقامية لن تنجح في وقف الهبة الشعبية المتواصلة في الداخل المحتل.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ هذه الاعتقالات والممارسات الاحتلالية تثبت مجدداً ضلوعه في جرائم القتل والعنف المستشري في الداخل المحتل، والذي يستهدف بالأساس ضرب مقومات صمود شعبنا وتمسكه بهويته الوطنية وتجذره بأرضه، خصوصاً في ظل الحراكات الشعبية المتواصلة والتي شَكلتّ رداً شعبياً مضاداً لحرب التهويد والقرارات العنصرية الاحتلالية بحق أبناء الداخل المحتل.

وشددت الجبهة على أنّ الرد على هذه الجرائم الاحتلالية يؤكّد ضرورة مواصلة الحراكات الشعبية والفعاليات العارمة على امتداد الداخل المحتل تصدياً لقرارات الاحتلال وممارسات أجهزته الأمنية الإرهابية، وعلى أن تكون هذه الفعاليات الحاشدة نواة انتفاضة شعبية تلتحم مع تحركات شعبنا في الوطن والشتات.

وختمت الجبهة بيانها مؤكّدة على أنّ مواصلة استنهاض الدور الشعبي في عموم الداخل المحتل يجب أن يُشكّل أولوية قصوى تساهم في خلق حالة استنزاف دائم للاحتلال، تمنع أو تعرقل من تفرده بغزة أو الضفة.

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