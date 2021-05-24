شؤون فلسطينية

العاهل الأردني: يجب البناء على وقف إطلاق النار لتفعيل مسار سياسي يلبي حقوق الفلسطينيين

العاهل الأردني: يجب البناء على وقف إطلاق النار لتفعيل مسار سياسي يلبي حقوق الفلسطينيين
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إنه "يجب البناء على وقف إطلاق النار لتفعيل المسار السياسي بما يلبي حقوق الفلسطينيين العادلة".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قال: إن بلاده تعمل على إيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام العادل والشامل، مشيراً إلى أنه تم البحث عن "كيفية التحرك المستقبلي مع أشقائنا والمجتمع الدولي لضمان عدم تكرار ما حدث في الأراضي الفلسطينية".

وشدد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، في عمان، على أننا "نريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس".

قال الصفدي: نعمل على ضمان استمرار وقف إطلاق النار على غزة، مشيراً إلى أنه "يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين".

وتابع وزير الخارجية الأردني، بأن ما تقوم ما تقوم به إسرائيل في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار الأمور مرة أخرى، لافتاً إلى أن "تهجير سكان حي الشيخ جراح جريمة حرب لا يمكن السماح بها".

وأكد الصفدي بأنه يجب العودة إلى أفق حقيقي لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال، مثمناً دور مصر في جهود إنهاء الصراع وتحقيق السلام.

وقال: ليست هناك خطط لعقد اجتماع ثلاثي مصري أردني أمريكي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي يومي الأربعاء والخميس، مؤكداً بأن التصعيد الخطير الذي شهدناه أكد حقيقة أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع في المنطقة.

وأردف الصفدي: بأنه لا حل ولا سلام عادلا وشاملا إلا إذا تم إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والتوصل لحل.

وزاد: تم اتصال بين المملكة الأردنية وحركة حماس ونتعامل مع كل الشعب الفلسطيني كشعب شقيق، مؤكداً بأن إعادة الإعمار في غزة أولوية نعمل على تنسيق العمل بشأنها.

أخبار ذات صلة

الخارجية الأمريكية: جهودنا تنصب الأن على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية

الخارجية الأمريكية: جهودنا تنصب الأن على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية

مركز حقوقي: السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع مرور الحالات الإنسانية

مركز حقوقي: السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع مرور الحالات الإنسانية

الهباش يحذر: دعوات المستوطنين لهدم المسجد الأقصى المبارك إرهاب سوف يشعل العالم

الهباش يحذر: دعوات المستوطنين لهدم المسجد الأقصى المبارك إرهاب سوف يشعل العالم

مقتل مواطن بإطلاق نار على يد شقيقه في مدينة غزة

مقتل مواطن بإطلاق نار على يد شقيقه في مدينة غزة

&#34;الشعبيّة&#34;: حملة الاعتقالات الواسعة بأراضي عام 48 سياسة انتقامية فاشلة

"الشعبيّة": حملة الاعتقالات الواسعة بأراضي عام 48 سياسة انتقامية فاشلة

الجامعة الإسلامية تعلن تمديد الفصل الدراسي لمدة أسبوعين

الجامعة الإسلامية تعلن تمديد الفصل الدراسي لمدة أسبوعين

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز حقوقي: السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع مرور الحالات الإنسانية

مركز حقوقي: السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع مرور الحالات الإنسانية

&#34;الشعبيّة&#34;: حملة الاعتقالات الواسعة بأراضي عام 48 سياسة انتقامية فاشلة

"الشعبيّة": حملة الاعتقالات الواسعة بأراضي عام 48 سياسة انتقامية فاشلة

العاهل الأردني: يجب البناء على وقف إطلاق النار لتفعيل مسار سياسي يلبي حقوق الفلسطينيين

العاهل الأردني: يجب البناء على وقف إطلاق النار لتفعيل مسار سياسي يلبي حقوق الفلسطينيين

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

&#34;التربية&#34; تستنكر اعتداء جنود الاحتلال ومستوطنيه على طالبات مدرسة في القدس

"التربية" تستنكر اعتداء جنود الاحتلال ومستوطنيه على طالبات مدرسة في القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر إسرائيل من خطورة إشعال النار في القدس وأقصاها

"الديمقراطية" تحذر إسرائيل من خطورة إشعال النار في القدس وأقصاها

وليد القدوة يوجه رسالة لفراس ملحم محافظ سلطة النقد

وليد القدوة يوجه رسالة لفراس ملحم محافظ سلطة النقد

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل

وفاة عامل مصري في حادث مؤسف داخل السفارة الروسية

وفاة عامل مصري في حادث مؤسف داخل السفارة الروسية

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين"