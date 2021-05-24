"التربية" تستنكر اعتداء جنود الاحتلال ومستوطنيه على طالبات مدرسة في القدس



وأكدت الوزارة أن استهداف الاحتلال للطلبة في القدس وقطاع غزة وفي كافة المناطق يمثل جريمة حرب تستوجب التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الأطفال والطلبة.



ونوهت "التربية" إلى أن هذه الجرائم المتواصلة تتطلب اتخاذ موقف من كافة دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي باتت تندرج في سياق استهداف ممنهج وخطير ضد الأطفال الأبرياء، وعرقلة وصولهم إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليم آمن.



استنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، الاعتداء الوحشي على طالبات من مدرسة النهضة الثانوية في البلدة القديمة بمدينة القدس؛ حيث قام جيش الاحتلال ومستوطنوه برش غاز الفلفل على طالبات من المدرسة، كما احتجز طالبة أخرى في بيتها ومنعها من الذهاب للمدرسة.