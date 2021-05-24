تشمل رام الله والقاهرة وعمان.. الكشف عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال بيان للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع.وأضاف: أن بلينكن سيلتقي بمسؤولين إسرائيليين، وسيتواصل مع شركاء مهمين آخرين في المنطقة، مشيراً إلى أن زيارة بلينكن تبدأ اليوم وحتى 27 آيار/مايو، وتشمل القدس ورام الله والقاهرة وعمان.وتابع البيان، بأن بلينكن سيواصل جهود إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له، مشيراً إلى وزير الخارجية، خلاله زيارته للمنطقة، سيؤكد التزام أميركا بأمن إسرائيل.