شؤون فلسطينية

شاهد: استشهاد منفذ عملية الطعن التي أدت لإصابة إسرائيلييْن بحي الشيخ جراح بالقدس

شاهد: استشهاد منفذ عملية الطعن التي أدت لإصابة إسرائيلييْن بحي الشيخ جراح بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب، ظهر اليوم الاثنين، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل قليل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت عدة طلقات نارية صوب الشاب قرب التلة الفرنسية، وأصابته بجروح خطيرة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حي الشيخ جراح بالقدس.

وأفادت مصادر بوجود إصابتين في صفوف المستوطنين واحدة خطيرة والثانية متوسطة.

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن منفذ عملية الطعن قرب حي الشيخ جراح يبلغ من العمر (17 عاماً)، وهو من بلدة كفر عقب بالقدس.


 

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