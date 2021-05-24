"الديمقراطية" تحذر إسرائيل من خطورة إشعال النار في القدس وأقصاها

رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة دولة الاحتلال من العبث بالنار والحرم القدسي ومدينة القدس، والعودة مع المستوطنين إلى استباحة الحرم والمدينة، والتغول على المقدسيين.وقالت الجبهة إن ما جرى بالأمس وقبله يؤكد أن حكومة دولة الاحتلال، لم تستخلص الدروس المفيدة حتى الآن، من معركتها الفاشلة مع شعبنا الفلسطيني، خلال أسبوعين من المنازلات الساخنة من بينها 11 يوماً، سجل فيها التاريخ لشعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة أياماً مجيدة.وأضافت الجبهة: تخطئ حكومة دولة الاحتلال إذا كانت تعتقد للحظة واحدة، أنها بالعودة إلى الاعتداء على المقدسيين والحرم القدسي، يمكن لها لن تستعيد بعضاً من ماء وجهها المسفوح على يد بطولات شعبنا وصموده. فالقدس لن تكون للحظة واحدة وحيدة. والحرم القدسي لن يكون هو الآخر للحظة واحدة وحيداً. فالقدس هي عاصمة دولة فلسطين، ومن أجلها يظل شعبنا على استعداده الدائم لصونها، والأقصى واحد من مقدسات شعبنا وعلاماته الوطنية الكبرى، وجزء لا يتجزأ من حضارته وشخصيته الوطنية.وقالت الجبهة: إن على حكومة إسرائيل أن تلتزم وقف إطلاق النار، بالتزامها عدم إثارة ما يمكن له أن يعيد إشعال النيران، ليس في القدس وحدها، وليس في غزة وحدها، بل في كافة أرجاء الوطن الفلسطيني، الذي أعاد توحيد نفسه، ونسف جغرافيا الاحتلال، واستحق تقدير العالم، في الوقت الذي استحقت فيه دولة الاحتلال كل شجب واستنكار وإدانة.وختمت مؤكدة إن شعبنا يدرك تماماً أن طريق النضال طويل، وأنه لن يسمح، مع ذلك، لحكومة دولة الاحتلال أن تلتف على نتائج الانتصار الذي تحقق على «لصوص الأسوار» حين هزمهم «سيف القدس» هزيمة نكراء