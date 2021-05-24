وليد القدوة يوجه رسالة لفراس ملحم محافظ سلطة النقد





وفيما يلي تفاصيل الرسالة:



غزة العزة والكرامة والشموخ والكبرياء انجبت الشهيد ياسر عرفات والشهيد خليل الوزير والشهيد أحمد ياسين والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد فتحي الشقاقي والمناضل الكبير زياد النخالة ... غزة خاضت اربع حروب 2009/2008 .. 2012 .. 2014 ... 2021 من أجل الحفاظ علي بقاء المشروع الوطني الفلسطيني في ضمير ووجدان شرفاء العالم ... وفي الحرب الأخيرة التي لستمرت 11 يوما قدمت غزة التضحيات الكبيرة التالية من أجل مدينة القدس والمسجد الأقصي المبارك .



- غزة قدمت 247 شهيد . و 1470 جريح .



- تم تدمير 1490 وحدة سكنية بشكل كلي و 9870 وحدة سكنية بشكل جزئي .



- عائلات كاملة تم شطبها من السجل المدني نالوا شرف الشهادة خاصة عائلة الكولك 22 شهيد .



- تدمير مئات المنشأت الاقتصادية التي تستوعب الآلاف من العمال والخريجين خاصة شركة السكسك للادوات البلاستيكية . وشركة فومكو للفرشات .



- تدمير أكثر من 15 الف متر مربع من الشوارع الرئيسية في محافظات غزة .



- تدمير مئات المؤسسات الحكومية في محافظات غزة والتي تعتبر ملك الشعب الفلسطيني .



- تدمير بعض البنوك بشكل كامل خاصة بنك الانتاج والبنك الوطني الإسلامي وفرع للبنك العربي الاسلامي .



- تدمير أكثر من 2000 محل تجاري في محافظات غزة .



- تدمير شبكات الصرف الصحي والمياه وجزء من شركة الكهرباء .



من وسط كل هذا الدمار الهائل الذي حل بغزة نطالبكم باتخاذ قرارات شجاعة وهامة واستراتيجية ..



- تأجيل الاقساط المستحقة للبنوك ومؤسسات الإقراض لمده اربع شهور بدون فوائد في محافظات غزة دعما لصمود شعبنا الفلسطيني .



- إلزام البنوك بإعادة الفوائد التي فرضتها علي الموظفين خلال السنوات الماضية خاصة بنك فلسطين والقدس .



- خفض نسبة الفائدة علي القروض التي حصل عليها الموظفين بنسبة 2% لأن البنوك حققت مليارات الدولارات من الموظفين خلال العشرين عاما الماضية .



هذه المطالب الشرعية تمثل الحد الادني التي يمكن تقديمها للموظفين لأن جميع الموظفين لهم حقوق ماديه لدي وزارة المالية لا تقل عن 30 - 60 الف دولار لكل موظف بسبب الخصومات من رواتبهم خلال العشر سنوات الماضية .



ارجو تلبية هذا الواجب الوطني والديني والأخلاقي قبل فوات الأوان.



رام الله - دنيا الوطنوجه وليد خالد القدوة، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، رسالة لفراس ملحم، محافظ سلطة النقد.