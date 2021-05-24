بدون بينت.. لابيد يستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل انتهاء المهلة

رام الله - دنيا الوطنأكد حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، أنه سيستأنف اليوم الاثنين المفاوضات التي يجريها مع طواقم الأحزاب المختلفة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.وبحسب موقع (إسرائيل 24) فإن الاجتماعات اليوم، لا تشمل حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، حيث قرر "يش عتيد" التقدم بالمفاوضات مع باقي الأحزاب وعدم انتظار بينيت.ونقل الموقع عن مسؤولين في حزب لابيد قولهم "إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة "يقلب كل حجر تقريبا" لتأليف الحكومة، كما يليق برئيس كتلة التغيير".بدوره، أوضح حزب "يمينا" أنه غير معني بهذه المفاوضات، مؤكدا أنه "لا توجد مفاوضات بين "يمينا" و"كتلة التغيير"، وأن "حكومة التغيير ليست على جدول أعمال الحزب".يأتي ذلك، عقب تأكيد في منشور عبر "فيسبوك" أن "هذا الوقت ليس مناسبا للتشبث بالمقاطعة، بل هو الوقت القيام بالأمر المطلوب لإقامة حكومة فعالة".