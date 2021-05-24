عاجل

  • العاهل الأردني: يجب البناء على وقف إطلاق النار لتفعيل المسار السياسي بما يلبي حقوق الفلسطينيين العادلة

دولي

بدون بينت.. لابيد يستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل انتهاء المهلة

بدون بينت.. لابيد يستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل انتهاء المهلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، أنه سيستأنف اليوم الاثنين المفاوضات التي يجريها مع طواقم الأحزاب المختلفة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبحسب موقع (إسرائيل 24) فإن الاجتماعات اليوم، لا تشمل حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، حيث قرر "يش عتيد" التقدم بالمفاوضات مع باقي الأحزاب وعدم انتظار بينيت.

 ونقل الموقع عن مسؤولين في حزب لابيد قولهم "إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة "يقلب كل حجر تقريبا" لتأليف الحكومة، كما يليق برئيس كتلة التغيير".

بدوره، أوضح حزب "يمينا" أنه غير معني بهذه المفاوضات، مؤكدا أنه "لا توجد مفاوضات بين "يمينا" و"كتلة التغيير"، وأن "حكومة التغيير ليست على جدول أعمال الحزب".

يأتي ذلك، عقب تأكيد في منشور عبر "فيسبوك" أن "هذا الوقت ليس مناسبا للتشبث بالمقاطعة، بل هو الوقت القيام بالأمر المطلوب لإقامة حكومة فعالة".

أخبار ذات صلة

لأول مرة منذ الانقلاب.. زعيمة ميانمار المخلوعة تحضر جلسة المحكمة

لأول مرة منذ الانقلاب.. زعيمة ميانمار المخلوعة تحضر جلسة المحكمة

جمعية إسرائيلية: طلبات الدعم النفسي تضاعفت خلال حرب غزة

جمعية إسرائيلية: طلبات الدعم النفسي تضاعفت خلال حرب غزة

بنغلاديش تحذف كلمة &#34;باستثناء إسرائيل&#34; من جواز السفر

بنغلاديش تحذف كلمة "باستثناء إسرائيل" من جواز السفر

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و479 ألف وفاة

(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و479 ألف وفاة

الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى وثمانية مصابين بإطلاق نار في ولاية أوهايو

الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى وثمانية مصابين بإطلاق نار في ولاية أوهايو

بريطانيا تسجل 2235 إصابة جديدة بـ(كورونا) وخمس وفيات

بريطانيا تسجل 2235 إصابة جديدة بـ(كورونا) وخمس وفيات

برلماني روسي يكشف عن أشد عقوبة ضد الولايات المتحدة

برلماني روسي يكشف عن أشد عقوبة ضد الولايات المتحدة

الصحة الإيطالية: 72 وفاة جديدة و3995 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية: 72 وفاة جديدة و3995 إصابة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

حنا عيسى: مواصلة الاعتداء على الأقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

&#34;التربية&#34; تستنكر اعتداء جنود الاحتلال ومستوطنيه على طالبات مدرسة في القدس

"التربية" تستنكر اعتداء جنود الاحتلال ومستوطنيه على طالبات مدرسة في القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر إسرائيل من خطورة إشعال النار في القدس وأقصاها

"الديمقراطية" تحذر إسرائيل من خطورة إشعال النار في القدس وأقصاها

وليد القدوة يوجه رسالة لفراس ملحم محافظ سلطة النقد

وليد القدوة يوجه رسالة لفراس ملحم محافظ سلطة النقد

&#34;الوحدة العمالية&#34; تزيل الركام وتنظف شوارع شمال القطاع و(أشد) يشارك بتنظيف شوارع غزة

"الوحدة العمالية" تزيل الركام وتنظف شوارع شمال القطاع و(أشد) يشارك بتنظيف شوارع غزة

دائرة شؤون اللاجئين بـ &#34;الشعبية&#34; تجدد مطالبها لـ (أونروا) بتلبية الاحتياجات الإغاثية والصحية العاجلة

دائرة شؤون اللاجئين بـ "الشعبية" تجدد مطالبها لـ (أونروا) بتلبية الاحتياجات الإغاثية والصحية العاجلة

عصام يوسف: التنسيق مُستمر مع الجهات المصرية المختصة لإدخال مساعدات إنسانية لغزة

عصام يوسف: التنسيق مُستمر مع الجهات المصرية المختصة لإدخال مساعدات إنسانية لغزة

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل

رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل

وفاة عامل مصري في حادث مؤسف داخل السفارة الروسية

وفاة عامل مصري في حادث مؤسف داخل السفارة الروسية

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين"