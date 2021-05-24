"الوحدة العمالية" تزيل الركام وتنظف شوارع شمال القطاع و(أشد) يشارك بتنظيف شوارع غزة





وأضاف: أن "شعبنا قد حسم خياراته نحو وحدة الشعب والمقاومة في الميدان التي ستشق طريقها كحل للقضية الفلسطينية وكنس الاحتلال والاستيطان من أرضنا وقدسنا والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة، وحقه بالحرية والعودة والاستقلال".















رام الله - دنيا الوطنتواصل كتلة الوحدة العمالية، حملتها التطوعية لتنظيف الشوارع وإزالة ركام مباني ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، المتناثر في شوارع وطرقات بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .وشملت حملة التطوع تنظيف وإزالة الركام في غرب بيت حانون على امتداد شارع البعلي ومربع عائلة نصير إلى جانب الشارع العام ومحيط مسجد عمر، فيما تنقل متطوعو كتلة الوحدة العمالية في بلدة بيت لاهيا بين شوارع وحارات منطقة الشيخ زايد وجامعة فلسطين، لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.وبينت الكتلة أن الحملات التطوعية تأتي في إطار الواجب الوطني والأخلاقي والتي تقع على الجميع مسؤولية وطنية واجتماعية في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني جنباً إلى جنب جهات الاختصاص والبلديات.وفي ذات السياق، شارك اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد» مع الطواقم البلدية في تنظيف شوارع مدينة غزة من مخلفات القصف الإسرائيلي على المنازل والأبراج السكنية، تلبية للنداء الذي أطلقته بلدية غزة لمساندة طواقمها في إزالة أثار العدوان على القطاع .وشارك الاتحاد بمجموعات شبابية من المتطوعين في عدة مناطق متفرقة من مدينة غزة «برج الشروق – برج الجلاء – برج الجوهرة» ، وبمشاركة الرفيق أحمد أبو حليمة مسؤول الاتحاد بقطاع غزة .وقال أبو حليمة "نحيي الفرق والمنظمات الشبابية التي لبت نداء الطواقم البلدية وشاركت في تنظيف شوارع مدينة غزة، لنعيدها أجمل بعد العدوان الغاشم والقصف الهمجي على الأبراج والبيوت الآمنة، ضمن مبادرة "حنعمرها" التي أطلقتها بلدية غزة بالشراكة مع عدد من المنظمات الشبابية والأهلية".