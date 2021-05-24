لأول مرة منذ الانقلاب.. زعيمة ميانمار المخلوعة تحضر جلسة المحكمة

رام الله - دنيا الوطنوقفت زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو كي، أمام جلسة استماع، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أن أطاح الجيش بحكومتها في انقلاب في الأول من شباط/ فبراير.وبحسب وكالة (رويترز) فقد بدت سو كي بصحة جيدة وعقدت اجتماعا وجها لوجه مع فريقها القانوني لمدة 30 دقيقة قبل الجلسة، بحسب ما قال المحامي تاي ماونج مونج.سو كي، 75 عاما، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 لجهودها في بناء الديمقراطية، هي من بين أكثر من 4000 شخص اعتقلوا منذ الانقلاب.وتواجه الزعمية المخلوعة تهما تتراوح بين حيازة أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني وانتهاك قانون أسرار الدولة.