جمعية إسرائيلية: طلبات الدعم النفسي تضاعفت خلال حرب غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية (عيران) الإسرائيلية، أن طلبات الدعم النفسي التي تتلقاها عبر الهاتف، تضاعفت خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.وأوضحت الجمعية أنها تلقت منذ بدء عملية "حارس الأسوار"، نحو 10 آلاف طلب مساعدة نفسية من الإسرائيليين، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت).وقالت الجمعية إن هذا العدد هو ضعف ما تتلقاه في الأيام العادية، وفق المصدر ذاته، مبينة أن معظم طلبات المساعدة تلقتها من آباء وأمهات كانوا يعانون من أزمات نفسية جراء إطلاق الصواريخ من غزة، أو أرادوا الحصول على استشارة نفسية لأولادهم أو لآبائهم.وأضافت يديعوت أن "30% من الحالات التي تعاملت معها الجمعية كانت تعاني من حالات ذعر، و20 بالمئة من أزمة نفسية حادة زادت حالة الطوارئ من حدتها".وختم بالقول: "20% من طلبات المساعدة النفسية تعلقت بمشاكل في الأسرة والقلق على الأطفال والمسنين، وباقي الطلبات (30 بالمائة) كان أصحابها يشكون من الوحدة".