بنغلاديش تحذف كلمة "باستثناء إسرائيل" من جواز السفر

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الهجرة في بنغلاديش بتغيير جملة "جواز السفر هذا صالح لجميع دول العالم باستثناء إسرائيل"، لتكون "صالحا لجميع دول العالم".وأكد مسؤولون في وزارة الهجرة أن جواز السفر سيكون صالحا لجميع دول العالم بعد أن كانت إسرائيل هي الدولة الوحيدة المرفوضة.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد كان سابقا جواز السفر البنغالي يتضمن عبارة تقول: "جواز السفر هذا صالح لجميع دول العالم باستثناء إسرائيل"، وقريبا ستتغير العبارة لتكون: "جواز السفر هذا صالح لجميع دول العالم"، حسب وسائل إعلام محلية.وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان إن هذا التعديل من أجل "تلبية المعايير الدولية"، مشددا في الوقت نفسه على أن السياسة الخارجية لبلاده لم تتغير.