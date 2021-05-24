"الزراعة" بغزة: كارثة كبيرة بدأت تحل في قطاع الإنتاج الحيواني





وأضافت في مناشدة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن الكارثة جاءت بسبب عدم توفر الأعلاف اللازمة لتغذية الحيوانات، مما أدى لنفوق مئات الآلاف من الدواجن والحيوانات وذلك بسبب تعنّت الاحتلال ورفضه دخول الأعلاف من معبر كرم أبو سالم منذ بداية الحرب على قطاع غزة.



وناشدت وزارة الزراعة، الجهات الدولية والمحلية بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الأعلاف والحبوب اللازمة لتغذية الدواجن والحيوانات.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الاثنين، إن كارثة كبيرة بدأت تحل في قطاع الإنتاج الحيواني بغزة، في ظل الظروف الراهنة.