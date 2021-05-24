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وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع

وزير الخارجية المصري: إعادة إعمار غزة ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء بالقطاع
جانب من آثار القصف الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إن عمليات إعادة إعمار غزة، ستستمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأشقاء في القطاع.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي في عمان، أن هناك اهتماماً بالغ في المرحلة الحالية بمؤازرة ودعم الأشقاء في غزة لما تعرضوا له من أضرار، مشيراً إلى أننا "ننسق من أجل توفير المساعدات الفورية لقطاع غزة".

وتابع شكري: "لا يمكن أن تستمر هذه الدائرة المفرغة ويجب العمل على إنهاء الصراع، وواشنطن تعي أهمية إقرار حل الدولتين ولا بد من وضع آليات لتحقيق هذا الهدف".

وشدد وزير الخارجية المصري، على أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس يحتم التواصل مع الأردن، مضيفاً: "ننسق مع الأردن للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني".

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