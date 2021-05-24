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شؤون فلسطينية

عصام يوسف: التنسيق مُستمر مع الجهات المصرية المختصة لإدخال مساعدات إنسانية لغزة

عصام يوسف: التنسيق مُستمر مع الجهات المصرية المختصة لإدخال مساعدات إنسانية لغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين والمنسق العام لقوافل أميال من الابتسامات، إن التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية مُستمر لإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وأكد في تصريح صحفي أن المحادثات مع الأشقاء في مصر تجري خلال الفترة الحالية، لبحث آليات إدخال المساعدات خلال
الأيام القليلة القادمة، وذلك بعدما تم الحصول على الموافقة المبدئية من الحكومة المصرية لإدخال المساعدات.

وقال "وفد أميال من الابتسامات زار وكلاء شركة "تويوتا" في القاهرة، بهدف التباحث لشراء 20 سيارة إسعاف لإدخالها إلى غزة ضمن المساعدات المنوي إيصالها للقطاع".

وأشار يوسف إلى أن وفد أميال سيتواصل مع عدد من شركات الأدوية، والمستلزمات، والمستهلكات الطبية الأولية، بهدف التباحث في أنواع وكميات المواد المذكورة، بغية شرائها وإدخالها ضمن المساعدات الإنسانية لغزة.

وبين أن وفد أميال يبذل قصارى جهده من أجل توفير المساعدات ذات الأولوية بالنسبة لاحتياجات القطاع الصحي في غزة.

وأشاد يوسف بمساهمة العديد من المؤسسات الخيرية، فضلاً عن الأفراد، من خلال تبرعهم لتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد والمستلزمات الطبية، سيما في هذه الفترة التي تشهد حاجة كبيرة لهذا النوع من المساعدات، وغيرها من المواد الأساسية.

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